Подпалившему друга подростку Свердловский суд ужесточил наказание

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Летом 2023 года в посёлке Монетный Свердловской области произошел трагический случай, который потряс местное сообщество. Трое подростков — 13-летний мальчик и двое парней постарше, 15 и 16 лет, — решили покататься на питбайке, прихватив с собой бензин. Во время поездки небольшое количество топлива пролилось на одежду младшего участника. На остановке в поселке Медный 15-летний Данил достал зажигалку и чиркнул ею рядом с младшим товарищем, что привело к возгоранию его одежды. Мальчику удалось выжить, но он получил тяжелые ожоги и серьёзные увечья.Дело Данила рассматривалось Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга. Суд признал его виновным по п. «б», «в», «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в воспитательной колонии. Также была частично удовлетворена гражданская претензия в пользу пострадавшего. Данил и его мать обязаны выплатить 900 тысяч рублей компенсации морального вреда обожжённому мальчику и 50 тысяч рублей его матери.Однако, не согласившись с мягкостью приговора, прокуратура подала апелляцию. На этой неделе она была рассмотрена Свердловским областным судом. Наказание ужесточили: теперь Данил проведет 4 года 6 месяцев в воспитательной колонии. Суд также снизил сумму компенсации морального вреда до 850 тысяч рублей, учтя, что частично возмещение уже произошло.