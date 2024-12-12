Компания «Строй Мост» огребла неприятности с законом по «коррупционным» статьям

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге компанию «Строй Мост» оштрафовали за коррупцию на полмиллиона рублей. Наказано не только юридическое лицо, но и директор ООО.Прокуратура Свердловской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в деятельности ООО «Строй Мост». В результате надзорных мероприятий выяснилось, что с октября по декабрь 2022 года директор компании передал взятку в размере 50 тысяч рублей начальнику регионального управления автомобильных дорог. Деньги предназначались за покровительство в рамках государственного контракта на ремонт путепровода в Нижнем Тагиле.На основании выявленных нарушений прокуратура возбудила административное дело по статье 19.28 КоАП РФ. Когда материалы рассмотрел суд, было принято решение оштрафовать ООО «Строй Мост» на 500 тысяч рублей. Помимо штрафа, было назначено дополнительное наказание — конфискация в доход государства суммы взятки. Таким образом, общая сумма ответственности компании значительно превысила сумму преступной «платы за неофициальные услуги».Кроме того, директор ООО «Строй Мост» был привлечен к уголовной ответственности. За дачу взятки его приговорили к штрафу в размере 150 тысяч рублей. Ещё одно уголовное дело — против бывшего начальника управления автомобильных дорог региона — находится на рассмотрении суда. Чиновнику инкриминируют получение взятки в крупном размере, что классифицируется как серьезное преступление. Рассматриваемые обвинения могут повлечь за собой суровое наказание, вплоть до лишения свободы.