За татуировки с запрещённой символикой будут судить жителя Талицы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Камышлове будут судить 37-летнего мужчину из Талицы за татуировки с нацистской и экстремистской символикой. Ему грозит до четырёх лет лишения свободы по статье 282.4 УК РФ.Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, обвиняемый в апреле-мае, «находясь в месте массового скопления граждан публично демонстрировал имеющиеся у него татуировки с нацистской и экстремистской символикой». Отмечается, что ранее он уже подвергался административному наказанию за схожее правонарушение.Уголовное дело уже передали в суд.