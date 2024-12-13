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За татуировки с запрещённой символикой будут судить жителя Талицы
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Камышлове будут судить 37-летнего мужчину из Талицы за татуировки с нацистской и экстремистской символикой. Ему грозит до четырёх лет лишения свободы по статье 282.4 УК РФ.
Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, обвиняемый в апреле-мае, «находясь в месте массового скопления граждан публично демонстрировал имеющиеся у него татуировки с нацистской и экстремистской символикой». Отмечается, что ранее он уже подвергался административному наказанию за схожее правонарушение.
Уголовное дело уже передали в суд.
Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, обвиняемый в апреле-мае, «находясь в месте массового скопления граждан публично демонстрировал имеющиеся у него татуировки с нацистской и экстремистской символикой». Отмечается, что ранее он уже подвергался административному наказанию за схожее правонарушение.
Уголовное дело уже передали в суд.
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