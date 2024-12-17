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Сотрудница ювелирного из Невьянска украла с работы украшения на 6,7 миллиона рублей
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Невьянске сотрудница ювелирного магазина «Золотой Ларец» прятала украшения у себя под одеждой и тайно выносила с собой, когда уходила с работы.
Об этом рассказали в телеграм-канале Свердловского областного суда. Подобным сотрудница занималась на протяжении двух лет, пока в магазине наконец-то не провели ревизию. Тогда-то и выяснилось, что за это время сотрудница похитила ювелирные украшения на 6 711 346 рублей.
В отношении женщины было возбуждено уголовное по части 4 статьи 160 УК РФ – «Присвоение или растрата в особо крупном размере, совершенные с использованием служебного положения». Невьянский городской суд признал её виновной и назначил ей 4 года лишения свободы с испытательным сроком на 4 года, а также обязал её компенсировать ущерб.
Решение суда ещё не вступило в законную силу. Сама дама не признаёт вину.
Об этом рассказали в телеграм-канале Свердловского областного суда. Подобным сотрудница занималась на протяжении двух лет, пока в магазине наконец-то не провели ревизию. Тогда-то и выяснилось, что за это время сотрудница похитила ювелирные украшения на 6 711 346 рублей.
В отношении женщины было возбуждено уголовное по части 4 статьи 160 УК РФ – «Присвоение или растрата в особо крупном размере, совершенные с использованием служебного положения». Невьянский городской суд признал её виновной и назначил ей 4 года лишения свободы с испытательным сроком на 4 года, а также обязал её компенсировать ущерб.
Решение суда ещё не вступило в законную силу. Сама дама не признаёт вину.
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