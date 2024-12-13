В Екатеринбурге неизвестный полгода забирал компенсацию на оплату ЖКХ вместо законных получателей





– рассказали в прокуратуре. «Проверка показала, что неустановленное лицо расписывалось в разовых поручениях на получателей компенсации, после чего передавало недостоверные сведения о получении инвалидами и пенсионерами социальных выплат в городскую администрацию»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве после того, как выяснилось, что деньги, которые передавались законным получателям в качестве компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ, забирал себе другой человек.На данный момент известно о двух потерпевших. Это человек с инвалидностью и пенсионер.Расписывался за них неизвестный с августа 2023 года по февраль 2024 года. Ущерб составил более 11 тысяч рублей.