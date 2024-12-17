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СМИ сообщают о задержании на Уралмаше двух школьниц с «закладками»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на улице Кировградской задержали двух девочек 15 и 17 лет, которые делали «закладки». Полицейские нашли у школьниц кучу свёртков с синтетическим наркотиком.
Е1 сообщает, что девочек задержали вчера. Они вели себя подозрительно, чем и привлекли к себе внимание наряда ППС, а при досмотре у них нашли пакетики с мефедроном. Полицейским школьницы сказали, что хотели подзаработать. Теперь им грозит уголовное дело.
Известно, что обе школьницы из Среднеуральска, где живут и учатся. Семьи у них неблагополучные – девочки растут без отцов.
В городском УМВД комментировать инцидент не стали.
Е1 сообщает, что девочек задержали вчера. Они вели себя подозрительно, чем и привлекли к себе внимание наряда ППС, а при досмотре у них нашли пакетики с мефедроном. Полицейским школьницы сказали, что хотели подзаработать. Теперь им грозит уголовное дело.
Известно, что обе школьницы из Среднеуральска, где живут и учатся. Семьи у них неблагополучные – девочки растут без отцов.
В городском УМВД комментировать инцидент не стали.
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