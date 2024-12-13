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Екатеринбуржец на протяжении четырёх лет избивал свою дочь
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
СМИ сообщают о возбуждении уголовного дела по статье об «истязании» на 65-летнего екатеринбуржца, который на протяжении четырёх лет избивал свою 14-летнюю дочь.
Как сообщает URA.RU со ссылкой на свой источник, в 2020 году у мужчины умерла жена, и с тех пор он воспитывал дочь в одиночку. С того же момента он стал избивать девочку. Ресурс также сообщает, что обвиняемый уже дал признательные показания.
В свердловском СК информацию подтвердили, добавив, что мужчина находится под подпиской о невыезде.
Как сообщает URA.RU со ссылкой на свой источник, в 2020 году у мужчины умерла жена, и с тех пор он воспитывал дочь в одиночку. С того же момента он стал избивать девочку. Ресурс также сообщает, что обвиняемый уже дал признательные показания.
В свердловском СК информацию подтвердили, добавив, что мужчина находится под подпиской о невыезде.
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