В Екатеринбурге будут судить иностранца за нападение на журналистку

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге завершилось расследование уголовного дела о нападении гражданина Таджикистана на журналистку одной из местных телекомпаний летом этого года, сообщили в областном СК.Мужчину будут судить по части 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом и с повреждением его имущества).Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 5 июня 2024 года на парковке по улице Сулимова, недалеко от местного отделения МВД, в котором занимаются вопросами миграции. По версии следствия, там обвиняемый напал на девушку-корреспондента и повредил телевизионное оборудование. Сумма ущерба составила порядка 25 тысяч рублей.Уголовное дело уже направили в суд.