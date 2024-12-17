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В Екатеринбурге будут судить иностранца за нападение на журналистку
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге завершилось расследование уголовного дела о нападении гражданина Таджикистана на журналистку одной из местных телекомпаний летом этого года, сообщили в областном СК.
Мужчину будут судить по части 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом и с повреждением его имущества).
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 5 июня 2024 года на парковке по улице Сулимова, недалеко от местного отделения МВД, в котором занимаются вопросами миграции. По версии следствия, там обвиняемый напал на девушку-корреспондента и повредил телевизионное оборудование. Сумма ущерба составила порядка 25 тысяч рублей.
Уголовное дело уже направили в суд.
Мужчину будут судить по части 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом и с повреждением его имущества).
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 5 июня 2024 года на парковке по улице Сулимова, недалеко от местного отделения МВД, в котором занимаются вопросами миграции. По версии следствия, там обвиняемый напал на девушку-корреспондента и повредил телевизионное оборудование. Сумма ущерба составила порядка 25 тысяч рублей.
Уголовное дело уже направили в суд.
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