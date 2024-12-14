Штрафом меньше половины стоимости вывезенного отделается екатеринбургский контрабандист

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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«Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере», — так формулируется 226.1 статья Уголовного кодекса РФ в первой своей части. По ней осудили екатеринбуржца, который, занимая пост директора коммерческой организации, вывозил заграницу спиленный на родине лес.Казалось бы, преступление, так сурово определённое законом, и наказываться должно сурово. Однако, за контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере 48-летнего екатеринбуржца наказали штрафом, который меньше даже половины стоимости вывезенного «за кордон». Согласно материалам дела, компания подсудимого в период с лета 2020 года по весну 2022 директор незаконно вывезла с территории Российской Федерации лесоматериалы объёмом более 260 кубических метров, что в пересчёте на деньги составляет более 3 миллионов рублей. Верх–Исетский же районный суд города Екатеринбург, признав подсудимого виновным, наказал его штрафом в размере 1,2 миллиона рублей, что выглядит удивительно гуманным.Как поясняет пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, чтобы совершить своё преступление, контрабандист в директорском кресле умышленно указывал в товаросопроводительных документах недостоверные сведения об источнике происхождения вывозимых за пределы страны лесоматериалов.