Экс-вице-мэр Екатеринбурга избежал наказания за вымогательство из-за истёкшего срока давности

– сказали в суде.

«В итоге по совокупности приговоров Виктору Контееву назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей. После освобождения ему будет ограничена свобода сроком на 1 год»,