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Экс-вице-мэр Екатеринбурга избежал наказания за вымогательство из-за истёкшего срока давности
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Бывший заместитель мэра Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Виктор Контеев избежал наказания за вымогательство из-за истёкшего срока давности. Об этом Вечерним ведомостям сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Виктора Контеева приговорили в 2014 году к 18 годам колонии по обвинению в получении взятки, вымогательстве и подстрекательстве к убийству. В 2021 году Контееву предъявили новое обвинение – в покушении на убийство и вымогательстве. В июле 2023 года Контеева признали виновным по второму делу и назначили 21 год колонии (с учётом предыдущего срока). Контеев свою вину не признал. Защита экс-чиновника считает, что второе дело было сфабриковано намеренно – чтобы не допустить выхода Контеева на свободу по УДО.
Как рассказали в областном суде, приговор не устроил ни одну из сторон и был обжалован в вышестоящей инстанции. Во время рассмотрения дела в апелляции срок давности по эпизоду вымогательства истек, в связи с чем Контеев был освобождён от отбытия наказания по этому преступлению. Однако, судебная коллегия внесла изменения в наказание по эпизоду покушения на убийство, назначив дополнительное наказание.
Напомним, что двое судей Андрей Калинин и Мария Кузнецова отказались рассматривать дело бывшего вице-мэра. Причиной стало то, что в 2020 году Калилин и Кузнецова принимали участие в рассмотрении уголовного дела в отношении соучастников Контеева – они выносили постановление по апелляции подельника Контеева, Виктора Калина.
Виктора Контеева приговорили в 2014 году к 18 годам колонии по обвинению в получении взятки, вымогательстве и подстрекательстве к убийству. В 2021 году Контееву предъявили новое обвинение – в покушении на убийство и вымогательстве. В июле 2023 года Контеева признали виновным по второму делу и назначили 21 год колонии (с учётом предыдущего срока). Контеев свою вину не признал. Защита экс-чиновника считает, что второе дело было сфабриковано намеренно – чтобы не допустить выхода Контеева на свободу по УДО.
Как рассказали в областном суде, приговор не устроил ни одну из сторон и был обжалован в вышестоящей инстанции. Во время рассмотрения дела в апелляции срок давности по эпизоду вымогательства истек, в связи с чем Контеев был освобождён от отбытия наказания по этому преступлению. Однако, судебная коллегия внесла изменения в наказание по эпизоду покушения на убийство, назначив дополнительное наказание.
«В итоге по совокупности приговоров Виктору Контееву назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей. После освобождения ему будет ограничена свобода сроком на 1 год»,
– сказали в суде.
Напомним, что двое судей Андрей Калинин и Мария Кузнецова отказались рассматривать дело бывшего вице-мэра. Причиной стало то, что в 2020 году Калилин и Кузнецова принимали участие в рассмотрении уголовного дела в отношении соучастников Контеева – они выносили постановление по апелляции подельника Контеева, Виктора Калина.
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