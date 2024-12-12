В Серовском районе пенсионер зарезал незнакомца после настойчивой просьбы показать татуировки

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Серовском районе Свердловской области пенсионер зарезал незнакомца из-за того, что тот стал приставать к нему с просьбой доказать свою судимость тюремными татуировками.Пожилому мужчине предъявили обвинение по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).Как сообщают в СУ СКР по Свердловской области, убийство произошло 18 сентября 2024 года на производственной базе, где работал обвиняемый. Там 71-летний мужчина распивал спиртное. Когда выпивка закончилась, он отправился в магазин за добавкой. По дороге он встретил мужчину, с которым ранее не был знаком, и предложил ему выпить с ним. Тот согласился, и пошёл вместе с обвиняемым. По пути назад у них завязался не самый приятный разговор.По версии следствия, новый знакомый стал оскорблять пенсионера. Пожилой мужчина сразу стал пресекать подобную манеру общения, намекая на то, что он, как человек ранее судимый, находит это неприемлемым. Однако потерпевший ему не поверил и стал просить доказать ему это тюремными татуировками. И обвиняемый доказал, но другим образом. Вместе они дошли до производственной базы. Пенсионер зашёл в бытовку, взял нож и, вернувшись с ним, напал на своего обидчика. Тот погиб на месте.