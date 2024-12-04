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Екатеринбурженка чудом выжила после пыток
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
СМИ сообщают о жительнице Екатеринбурга, которая смогла выжить после того, как её изрезал сожитель. Ранее сообщалось, что женщина скончалась в больнице.
Жуткая история, о котором идёт речь, произошла ещё в октябре. Тогда информационное агентство Ura.ru писало о 53-летней женщине, которую на лестничной клетке всю в крови обнаружил сосед. Ему женщина рассказала, что её изрезал сожитель, после чего попросила вызывать скорую. У неё были изрезаны грудь, живот, руки и колени, а также были повреждены жизненно важные органы. На тот момент считалось, что женщина умерла в больнице, но сегодня информационное агентство сообщило, что ей удалось выжить.
Её обидчик был задержан. По данным ресурса, он резал свою сожительницу до тех пор, пока она не перевела ему на карту 48 тысяч рублей. До этого на портале была озвучена другая версия, согласно которой между сожителями возник конфликт, и дама сама напала с ножом на своего гражданского мужа.
Сообщается, что ему было предъявлено обвинение по трём статьям: «Покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ)», «Разбой» (ч. 4 ст. 162 УК РФ) и «Незаконное лишение свободы» (ч. 2 ст. 127 УК РФ). Официально в полиции и СК кровавую историю не комментировали.
Жуткая история, о котором идёт речь, произошла ещё в октябре. Тогда информационное агентство Ura.ru писало о 53-летней женщине, которую на лестничной клетке всю в крови обнаружил сосед. Ему женщина рассказала, что её изрезал сожитель, после чего попросила вызывать скорую. У неё были изрезаны грудь, живот, руки и колени, а также были повреждены жизненно важные органы. На тот момент считалось, что женщина умерла в больнице, но сегодня информационное агентство сообщило, что ей удалось выжить.
Её обидчик был задержан. По данным ресурса, он резал свою сожительницу до тех пор, пока она не перевела ему на карту 48 тысяч рублей. До этого на портале была озвучена другая версия, согласно которой между сожителями возник конфликт, и дама сама напала с ножом на своего гражданского мужа.
Сообщается, что ему было предъявлено обвинение по трём статьям: «Покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ)», «Разбой» (ч. 4 ст. 162 УК РФ) и «Незаконное лишение свободы» (ч. 2 ст. 127 УК РФ). Официально в полиции и СК кровавую историю не комментировали.
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