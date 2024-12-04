Возрастное ограничение 18+

Екатеринбурженка чудом выжила после пыток

13.28 Пятница, 13 декабря 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
СМИ сообщают о жительнице Екатеринбурга, которая смогла выжить после того, как её изрезал сожитель. Ранее сообщалось, что женщина скончалась в больнице.

Жуткая история, о котором идёт речь, произошла ещё в октябре. Тогда информационное агентство Ura.ru писало о 53-летней женщине, которую на лестничной клетке всю в крови обнаружил сосед. Ему женщина рассказала, что её изрезал сожитель, после чего попросила вызывать скорую. У неё были изрезаны грудь, живот, руки и колени, а также были повреждены жизненно важные органы. На тот момент считалось, что женщина умерла в больнице, но сегодня информационное агентство сообщило, что ей удалось выжить.

Её обидчик был задержан. По данным ресурса, он резал свою сожительницу до тех пор, пока она не перевела ему на карту 48 тысяч рублей. До этого на портале была озвучена другая версия, согласно которой между сожителями возник конфликт, и дама сама напала с ножом на своего гражданского мужа.

Сообщается, что ему было предъявлено обвинение по трём статьям: «Покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ)», «Разбой» (ч. 4 ст. 162 УК РФ) и «Незаконное лишение свободы» (ч. 2 ст. 127 УК РФ). Официально в полиции и СК кровавую историю не комментировали.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге мужчина изнасиловал гостью и изувечил её
04 декабря 2024
В Екатеринбурге из квартиры на Азина спасли заложницу
11 декабря 2024
Женщина за рулём иномарки погибла на дороге между Екатеринбургом и Пермью
10 декабря 2024
Екатеринбуржец попытался застрелить товарища из строительного пистолета
11 декабря 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Выгода от оплаты проезда по QR-кодам для жителей Свердловской области составила более 85 млн
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
13:46 Камышловский суд на 30 тысяч рублей оштрафовал браконьера из Екатеринбурга
13:28 Екатеринбурженка чудом выжила после пыток
13:08 Убирать Екатеринбург от снега отправили 353 рабочих
12:17 Проводницу из Екатеринбурга не стали наказывать из-за выброшенного на мороз кота Твикса
11:28 Из-за ДТП на Тюменском тракте возле села Грязновское полностью перекрыто движение
11:15 Строящуюся улицу Татищева в Екатеринбурге пустят в обход озера Малая Здохня
10:38 СМИ сообщают о загадочной смерти менеджера «Доширака» в Екатеринбурге
10:15 Екатеринбург занял шестое место среди милионников по количеству катков
09:42 В свердловской ГИБДД напомнили о манере вождения в снегопады и метели
08:23 Дворники, коллекторы и врачи остаются самыми дефицитными в Свердловской области
08:01 В Екатеринбурге на четыре дня закроют улицу Пехотинцев
20:49 За убийство из ревности екатеринбургский суд отправил челябинца в колонию
20:18 Украшения на эко-тему создала студентка УрГАХУ
19:58 С полным рюкзаком неоплаченных товаров пыталась выйти из ТЦ жительница Уралмаша
19:10 В свердловских пожарах вновь погибли двое
18:47 «Уралуправтодор» предупредил водителей о сложных ситуациях на свердловских дорогах
17:46 От неуловимой собачьей стаи в Екатеринбурге пострадал ещё один человек
17:11 В Нижнем Тагиле виновник ДТП выплатит 12-летней девочке 100 тысяч рублей за оставленные травмы
16:47 В 2025 году власти Екатеринбурга обещают обновить спортивные площадки в десяти дворах
16:24 ГИБДД Екатеринбурга объявила челлендж «Научи ребёнка ПДД»
16:02 В Североуральске при горном ударе погиб шахтёр
14:59 Библиотекарь из Екатеринбурга победил на всероссийском конкурсе «Искусный глагол»
14:35 В свердловском МЧС предупреждают о метелях 13 декабря
13:39 Почти 50 тысяч обращений поступило свердловскому омбудсмену с начала 2024 года
13:12 В Дегтярске четверо детей надышались угарным газом
12:36 В Верхней Пышме на ледовое арене за «Кубок Урала» сразились юные хоккеисты
Все новости Свердловской области
15:19 В Красноярске экс-чиновник упал с 11-го этажа во время следственных действий
18:02 На Авито появился раздел с товарами от благотворительных фондов
17:43 Минпромторг: маркировка красной икры вывела из «тени» 71 производство
17:33 Доля контрафакта на российском рынке детских игрушек составила 34%
17:23 Минпромторг РФ: кассы заблокировали почти 30 млн литров молочной продукции за полгода
16:36 Сергей Безруков, Ксения Собчак и Сергей Бурунов выставят свои вещи на Авито
18:21 Студенты в Белграде перекрыли улицу в знак протеста
17:45 Заказавшей убийство своих детей пенсионерке вынесли приговор в Красноярске
16:55 Красноярскому отцу, насмерть отравившему четверых детей «Дихлофосом», предъявили обвинение
16:48 В Самарской области в школе обвалился потолок, есть пострадавшие
16:31 В Вологодскую область привезли восемь зубров, рассказал губернатор
16:05 В Саратове в пятиэтажном доме обрушился лестничный пролёт
15:34 Некомплект судей в России достиг почти 20%
15:11 Парламент Абхазии проголосовал против ратификации инвестсоглашения с Россией
13:36 ВЦИОМ: более половины россиян выступают за полный запрет платных услуг тарологов
12:41 СК: в Подмосковье директор магазина задушил укравшего алкоголь покупателя
12:26 В ГД готовят проект о праве человека на охрану здоровья еще до его рождения
12:05 В октябре количество DDoS-атак на российские топливно-энергетические комплексы выросло в три раза
11:27 В Красноярском крае отец насмерть отравившихся «Дихлофосом» детей признал вину
17:31 Продавцы авто на Авито смогут подтверждать собственность на машину через Госуслуги
21:01 Финансовый аналитик Калугин назвал причины падения рубля
19:42 Доля новых китайских машин на российском авторынке составила 68%
10:46 Мужчина признался в убийстве красноярской девочки, про которую думали, что её загрызли свиньи
16:44 Эксперт рассказала, как составить сопроводительное письмо для трудоустройства
17:28 В России вылов лососевых стал худшим за 20 лет
16:00 Губернатор прокомментировал наезд на группу пешеходов в Челябинске
Все новости России и мира
14:52 Росреестр Прикамья разъясняет, можно ли продать ипотечную квартиру, если кредит за нее еще не погашен
13:46 Камышловский суд на 30 тысяч рублей оштрафовал браконьера из Екатеринбурга
13:28 Екатеринбурженка чудом выжила после пыток
13:08 Убирать Екатеринбург от снега отправили 353 рабочих
12:29 Активы Группы «Уралхим» стали лидерами в ESG-индексах РСПП
12:17 Проводницу из Екатеринбурга не стали наказывать из-за выброшенного на мороз кота Твикса
11:28 Из-за ДТП на Тюменском тракте возле села Грязновское полностью перекрыто движение
11:15 Строящуюся улицу Татищева в Екатеринбурге пустят в обход озера Малая Здохня
10:38 СМИ сообщают о загадочной смерти менеджера «Доширака» в Екатеринбурге
10:33 Пермские судебные приставы помогли пенсионеру вернуться домой
10:15 Екатеринбург занял шестое место среди милионников по количеству катков
09:42 В свердловской ГИБДД напомнили о манере вождения в снегопады и метели
08:23 Дворники, коллекторы и врачи остаются самыми дефицитными в Свердловской области
08:01 В Екатеринбурге на четыре дня закроют улицу Пехотинцев
20:49 За убийство из ревности екатеринбургский суд отправил челябинца в колонию
20:18 Украшения на эко-тему создала студентка УрГАХУ
19:58 С полным рюкзаком неоплаченных товаров пыталась выйти из ТЦ жительница Уралмаша
19:10 В свердловских пожарах вновь погибли двое
18:47 «Уралуправтодор» предупредил водителей о сложных ситуациях на свердловских дорогах
17:46 От неуловимой собачьей стаи в Екатеринбурге пострадал ещё один человек
17:11 В Нижнем Тагиле виновник ДТП выплатит 12-летней девочке 100 тысяч рублей за оставленные травмы
16:47 В 2025 году власти Екатеринбурга обещают обновить спортивные площадки в десяти дворах
16:24 ГИБДД Екатеринбурга объявила челлендж «Научи ребёнка ПДД»
16:02 В Североуральске при горном ударе погиб шахтёр
14:59 Библиотекарь из Екатеринбурга победил на всероссийском конкурсе «Искусный глагол»
14:35 В свердловском МЧС предупреждают о метелях 13 декабря
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK