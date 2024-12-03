У нижнетагильского полицейского конфисковали имущество на 9,5 млн рублей, среди которого квартира в другой стране

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Сотрудник полиции в Нижнем Тагиле не смог подтвердить законность дохода в размере 9,5 млн рублей, из-за чего имущество на эту сумму у него конфисковали через суд.Лексус, квартира в Нижнем Тагиле и квартира за рубежом (страна не указывается) были приобретены сотрудником МВД с 2022 по 2023 годы, именно они и стали предметами конфискации в доход государства.«Установлено, что бывший начальник отделения по выявлению преступлений на потребительском рынке, в сферах интеллектуальной собственности, оборота подакцизных товаров и агропромышленном комплексе отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Нижнетагильское» в период прохождения государственной службы с 2020 по 2023 годы на денежные средства, законность получения которых не подтверждена, приобрел в марте 2022 года автомобиль «LEXUS RX 300», в июле 2022 года квартиру в г. Нижний Тагил, в январе 2023 года квартиру на территории иностранного государства. При этом, право собственности на указанное имущество он оформил на свою знакомую», – указано в сообщении прокуратуры Свердловской области.Также отмечается, что против этого сотрудника МВД возбуждены сразу несколько уголовных дел, одно из которых взятка в крупном размере.