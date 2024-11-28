Свердловский областной суд отправил екатеринбуржца за решетку на 15 лет за производство наркотиков

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Екатеринбуржец получил 15 лет и 3 месяца строгого режима за производство мефедрона и хранение прекурсоров. Суд признал его виновным сразу по двум статьям: незаконное производство наркотиков в крупном размере и хранение прекурсоров.Летом 2022 года мужчина, столкнувшись с финансовыми трудностями, решился на сомнительное дело. Через Даркнет он купил прекурсоры, которые забрал из тайника в лесу, и перевёз их на арендованный склад. В интернете нашёл рецепт, а лабораторное оборудование приобрел через одну из популярных онлайн-платформ.Своеобразный «стартап» по производству мефедрона дал старт в июле 2022 года, когда преступник изготовил первую партию — более 600 граммов. Однако дальше складских полок товар так и не ушёл. В начале февраля сотрудники УФСБ задержали химика-любителя. На складе они обнаружили 602,9 грамма готового мефедрона и свыше 8 килограммов прекурсоров. Рассчитывая на снисхождение, мужчина попросил, чтобы его судили присяжные, но вердикт был однозначным: виновен и не заслуживает милосердия.Суд приговорил мужчину к серьёзному наказанию — 15 лет и 3 месяца колонии строгого режима, а также обязал выплатить штраф в 100 тысяч рублей. Этот случай стал очередным напоминанием о том, что попытки быстро заработать на наркотиках редко заканчиваются успехом.