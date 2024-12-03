Жители Эльмаша жалуются на молодую карманницу-рецидивистку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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На территории Орджоникидзевского района орудует девушка-карманница, на которую никак не найдут управу. Преступницу несколько раз ловили буквально за руку, но она продолжает выходить «на охоту» за чужими кошельками и телефонами.Рассказы о преступлениях девушки можно обнаружить в социальных сетях, на личных страницах горожан и в пабликах Екатеринбурга. Некоторые из них собрал телеграм-канал «Эльмаш Екатеринбург». Одна из жительниц микрорайона утверждает, что на днях молодую воровку поймали на том, что она попыталась вытащить сотовый телефон из кармана пассажирки автобуса №38. Когда поднялась шумиха, девушка ретировалась.«Я знаю её. У меня украли кошелёк. Зовут Екатерина. Живут они: дом Вторчермет и квартира где-то недалеко от «Глобуса». У пострадавших есть даже паспортные данные, но они дальше воруют. В моей ситуации они наняли адвоката», — пишет другая женщина.Во множеством числе жертва карманницы пишут потому, что — как утверждают свидетели — «Екатерина» действует не одна, а в сопровождении сообщницы, такой же молодой девушки. Выходя, «на дело», девушки так обматываются шарфами, чтобы большая часть лиц была скрыта. И это может стать настораживающей деталью для потенциальных жертв преступниц — погода-то в Екатеринбурге позволяет пока ходить вовсе без шарфов.