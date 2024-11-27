Дело забившего табуреткой соседа по палате уральца передано в суд

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Дело мужчины, забившего табуреткой соседа по палате в Серове, передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.«По версии следствия, 30 августа 2024 года в ночное время, мужчина, являясь пациентом и находясь в одной из палат хирургического отделения ГАУЗ Свердловской области «Серовская городская больница», страдая хроническим психическим расстройством, вооружился стоявшим у кровати табуретом. Применяя его, он нанёс не менее 3 ударов табуретом в область головы лежащего на кровати соседа по палате, не способного защитить себя и оказать активное сопротивление в силу имеющихся у него заболеваний.В результате действий мужчины потерпевшему причинена закрытая травма головы, которая оценивается как причинившая тяжкий вред здоровью и привела по неосторожности к его смерти спустя две недели», – указано в сообщении прокуратуры Свердловской области.Отмечается, что районная прокуратура отправила дело в Серовский районный суд, а мужчина страдает психическим расстройством, сам же он заявил, что забил соседа потому, что тот мешал ему спать. По данным прокуратуры, в ходе экспертизы было установлено, что мужчине требуется принудительное лечение.