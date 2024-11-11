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В Екатеринбурге мошенники начали массовую «обработку» членов избиркомов
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сразу нескольким членам УИК из Верх-Исетского района Екатеринбурга написали неизвестные, предупредившие о звонке «сотрудника ФСБ», который якобы прикреплён к избирательной комиссии.
После этого кому-то действительно написали, а кому-то позвонили «из ФСБ».
Как рассказала корреспонденту Вечерних ведомостей одна из председателей УИК, от имени которой рассылают эти сообщения, мошенники создали аккаунт, где указали её ФИО. При этом номер у аккаунта скрыт.
Известно, что подобные рассылки и звонки по членам участковых избиркомов идут как минимум с начала ноября.
Как правило, после беседы с «сотрудником ФСБ», у человека начинают либо пытаться узнать какие-то данные, либо выманить деньги. Либо и то, и другое. Чтобы не становиться жертвой мошенничества, необходимо прекращать диалог в мессенджерах с якобы сотрудником правоохранительных органов — как неоднократно напоминали в самих органах, сотрудники не спрашивают данные и не просят перевести куда-либо деньги дистанционным способом.
После этого кому-то действительно написали, а кому-то позвонили «из ФСБ».
Скриншот предоставлен одним из членов участковой комиссии
Как рассказала корреспонденту Вечерних ведомостей одна из председателей УИК, от имени которой рассылают эти сообщения, мошенники создали аккаунт, где указали её ФИО. При этом номер у аккаунта скрыт.
Известно, что подобные рассылки и звонки по членам участковых избиркомов идут как минимум с начала ноября.
Скриншот предоставлен одним из членов участковой комиссии
Как правило, после беседы с «сотрудником ФСБ», у человека начинают либо пытаться узнать какие-то данные, либо выманить деньги. Либо и то, и другое. Чтобы не становиться жертвой мошенничества, необходимо прекращать диалог в мессенджерах с якобы сотрудником правоохранительных органов — как неоднократно напоминали в самих органах, сотрудники не спрашивают данные и не просят перевести куда-либо деньги дистанционным способом.
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