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В первоуральском суде рассмотрят дело об убийстве годичной давности
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Криминальная парочка, почти ровно год назад совершившая убийство в одном из жилых домов Первоуральска, предстанет перед судом. Материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением переданы прокуратурой судьям.
Кровавое преступление, о котором идёт речь, было совершенно 24 ноября прошлого года в Первоуральске. В это день в одной из квартир жилого дома проходила попойка, переросшая в побоище после неосторожных слов одного из трёх собутыльников в адрес также выпивающей дамы. Оскорблённая женщина вместе с приятелем накинулась с кулаками на обидчика. Ещё более весомым «аргументом» послужили металлические костыли, которые нападавшие тоже пустили в ход. В итоге пьяная парочка так расстаралась, что жертва избиения от травм скончалась на месте.
Избивавшие покойного — 36-летняя жительница Первоуральска и 51-летний житель Ачитского района. Обоим грозит по 20 лет тюремного заключения. И у мужской половины криминального «дуэта» есть все шансы именно на такой срок в места не столь отдалённые и отправится. Дело в том, что за этим человеком тянется длинный шлейф серьёзных преступлений, истязания, изнасилование и другое убийство. Судья наверняка учтёт многочисленные рецидивы и «вознаградит» неисправимого преступника более суровым наказанием.
Кровавое преступление, о котором идёт речь, было совершенно 24 ноября прошлого года в Первоуральске. В это день в одной из квартир жилого дома проходила попойка, переросшая в побоище после неосторожных слов одного из трёх собутыльников в адрес также выпивающей дамы. Оскорблённая женщина вместе с приятелем накинулась с кулаками на обидчика. Ещё более весомым «аргументом» послужили металлические костыли, которые нападавшие тоже пустили в ход. В итоге пьяная парочка так расстаралась, что жертва избиения от травм скончалась на месте.
Избивавшие покойного — 36-летняя жительница Первоуральска и 51-летний житель Ачитского района. Обоим грозит по 20 лет тюремного заключения. И у мужской половины криминального «дуэта» есть все шансы именно на такой срок в места не столь отдалённые и отправится. Дело в том, что за этим человеком тянется длинный шлейф серьёзных преступлений, истязания, изнасилование и другое убийство. Судья наверняка учтёт многочисленные рецидивы и «вознаградит» неисправимого преступника более суровым наказанием.
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