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Грабившему больше 8 лет банки разбойнику вынесли приговор в Екатеринбурге
Фото: прокуратура Свердловской области
За период с марта 2015 по май 2023 года Павел Бабушкин совершил 12 разбойных нападений на отделения банков в Екатеринбурге, ограбив их в общей сложности на 39,8 млн рублей, сообщили Вечерним ведомостям в прокуратуре Свердловской области.
Бабушкин угрожал страйкбольным пистолетом кассирам, заставляя тех отдавать ему деньги и ценности.
То, что его так долго не могли поймать, в правоохранительных органах объяснили тем, что Бабушкин отращивал к каждому разбойному нападению бороду, которую после совершения преступлений сбривал. Кроме того, он носил солнцезащитные очки.
Первый эпизод, датированный мартом 2015 года, произошёл в офисе ныне прекратившего существование «Росгосстрах банка». Последний — в мае 2023 года, когда Бабушкин, подойдя к крыльцу «Россельхозбанка» на улице Щорса за 40 минут до открытия, приставил к голове пришедшей на работу кассирше пистолет и заставил проследовать с ним до сейфа. Сотрудница банка отдала грабителю 2,5 миллиона рублей, около 30 тысяч долларов США, около 1 тысячи евро и 17 монет из драгоценных металлов, сообщал Shot.
Судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Ирина Чащина признала Бабушкина виновным в 12 эпизодах разбоя и назначила ему 7 лет и 10 месяцев колонии строгого режима.
Бабушкин угрожал страйкбольным пистолетом кассирам, заставляя тех отдавать ему деньги и ценности.
То, что его так долго не могли поймать, в правоохранительных органах объяснили тем, что Бабушкин отращивал к каждому разбойному нападению бороду, которую после совершения преступлений сбривал. Кроме того, он носил солнцезащитные очки.
Первый эпизод, датированный мартом 2015 года, произошёл в офисе ныне прекратившего существование «Росгосстрах банка». Последний — в мае 2023 года, когда Бабушкин, подойдя к крыльцу «Россельхозбанка» на улице Щорса за 40 минут до открытия, приставил к голове пришедшей на работу кассирше пистолет и заставил проследовать с ним до сейфа. Сотрудница банка отдала грабителю 2,5 миллиона рублей, около 30 тысяч долларов США, около 1 тысячи евро и 17 монет из драгоценных металлов, сообщал Shot.
Судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Ирина Чащина признала Бабушкина виновным в 12 эпизодах разбоя и назначила ему 7 лет и 10 месяцев колонии строгого режима.
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