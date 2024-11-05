Возрастное ограничение 18+
Житель Камышлова будет отвечать перед судом за преступление в 2006 году
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Камышлове будут судить местного жителя, которого обвиняют в особо тяжком преступлении, совершённом ещё в 2006 году.
По версии следствия, 26 апреля 2006 года обвиняемый вместе с двумя товарищами, которых уже нет в живых, избили мужчину, а на следующий день он скончался. По каким-то причинам раскрытие преступления затянулось, но в конце концов подозреваемому обвинение всё же предъявили, он дал признательные показания, и уголовное дело передали в суд.
По версии следствия, 26 апреля 2006 года обвиняемый вместе с двумя товарищами, которых уже нет в живых, избили мужчину, а на следующий день он скончался. По каким-то причинам раскрытие преступления затянулось, но в конце концов подозреваемому обвинение всё же предъявили, он дал признательные показания, и уголовное дело передали в суд.
«На начальном этапе раскрыть преступление не удалось. Тем не менее, следователем областного СКР установлены обстоятельства, которые необходимо было дополнительно проверить следственным путём»,
– прокомментировали в региональном СК.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию