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Житель Камышлова будет отвечать перед судом за преступление в 2006 году

17.36 Четверг, 7 ноября 2024
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Камышлове будут судить местного жителя, которого обвиняют в особо тяжком преступлении, совершённом ещё в 2006 году.

По версии следствия, 26 апреля 2006 года обвиняемый вместе с двумя товарищами, которых уже нет в живых, избили мужчину, а на следующий день он скончался. По каким-то причинам раскрытие преступления затянулось, но в конце концов подозреваемому обвинение всё же предъявили, он дал признательные показания, и уголовное дело передали в суд.

«На начальном этапе раскрыть преступление не удалось. Тем не менее, следователем областного СКР установлены обстоятельства, которые необходимо было дополнительно проверить следственным путём»,

– прокомментировали в региональном СК.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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20:28 УрГАХУ похвастался «научно-эстетическим» украшением своей студентки
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