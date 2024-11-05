Житель Камышлова будет отвечать перед судом за преступление в 2006 году





– прокомментировали в региональном СК. «На начальном этапе раскрыть преступление не удалось. Тем не менее, следователем областного СКР установлены обстоятельства, которые необходимо было дополнительно проверить следственным путём»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Камышлове будут судить местного жителя, которого обвиняют в особо тяжком преступлении, совершённом ещё в 2006 году.По версии следствия, 26 апреля 2006 года обвиняемый вместе с двумя товарищами, которых уже нет в живых, избили мужчину, а на следующий день он скончался. По каким-то причинам раскрытие преступления затянулось, но в конце концов подозреваемому обвинение всё же предъявили, он дал признательные показания, и уголовное дело передали в суд.