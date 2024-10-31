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До Екатеринбурга докатилась волна «масляных» преступлений
Стоп-кадр видео из соцсетей
В Екатеринбурге преступники вновь пошли на кражу ради съестной продукции. И на этот раз больше всего воришек привлекло сливочное масло.
«Масляное» преступление было совершено на площади Обороны, что в микрорайоне «Парковый» Октябрьского административного района Екатеринбурга. В продуктовый магазин «Молочное место» минувшей ночью пробрались воришки в количестве двух особей. А покидали они торговую точку, нагруженные различной молочной продукцией, но в первую очередь — пачками сливочного масла. Не забыла преступная парочка обчистить и кассу магазина. Общий ущерб от их визита составил около 100 тысяч рублей (это при том, что наличными они унесли всего 3 тысячи рублей).
Пока полиция ищет отчаянных любителей маслица, новость о странном преступлении вышла далеко за пределы Екатеринбурга.
Ночное похищение сливочного масла в Екатеринбурге — далеко не единственное по стране. Напомним, что недавно в Москве похитители тоже украли 25 пачек масла, угрожая при этом ножом.
«Масляное» преступление было совершено на площади Обороны, что в микрорайоне «Парковый» Октябрьского административного района Екатеринбурга. В продуктовый магазин «Молочное место» минувшей ночью пробрались воришки в количестве двух особей. А покидали они торговую точку, нагруженные различной молочной продукцией, но в первую очередь — пачками сливочного масла. Не забыла преступная парочка обчистить и кассу магазина. Общий ущерб от их визита составил около 100 тысяч рублей (это при том, что наличными они унесли всего 3 тысячи рублей).
Пока полиция ищет отчаянных любителей маслица, новость о странном преступлении вышла далеко за пределы Екатеринбурга.
Ночное похищение сливочного масла в Екатеринбурге — далеко не единственное по стране. Напомним, что недавно в Москве похитители тоже украли 25 пачек масла, угрожая при этом ножом.
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