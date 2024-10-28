В Екатеринбурге задержали ограбившего учительницу рецидивиста

Фото: УМВД Екатеринбурга

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге 45-летня преподаватель-логопед одного из детских садов стала жертвой грабителя, когда проходила через Юго-Западный лесопарк. Женщина попыталась защитить свои вещи, но мужчина ударил её в лицо, вырвал рюкзак и убежать.В нём у учительницы были документы, банковская карта и ноутбук. Инцидент произошёл 1 ноября. Через некоторое время грабителя удалось найти – им оказался 60-летний местный житель, ранее неоднократно судимый кражи, грабежи, разбои и убийство. За всю свою жизнь он провёл в местах лишения свободны порядка 35 лет.У него дома оперативники нашли похищенный рюкзак. К счастью, ноутбук и документы были на месте. Рецидивист успел только потратить три тысячи рублей, которые были в сумке.Кроме рюкзака с вещами учительницы, полицейские нашли в жилище мужчины и другие похищенные вещи. В связи с чем в городском УМВД просят всех, кто опознал данного мужчину, звонить обращаться по телефонам 356-42-04 или 102 (02), либо лично в отдел полиции №4 на Бардина, 41.