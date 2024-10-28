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Екатеринбургские сотрудники МВД ищут жертв альфонса
Жителя Сухого Лога подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. 24-летний мужчина брал деньги в долг у женщин, сообщает МВД по Екатеринбургу.
«По версии следствия подозреваемый вступал в доверительные отношения с девушками и брал у них в займы крупные денежные суммы. Потерпевшим он объяснял, что деньги ему нужны для покупки и продажи предметов в онлайн игре. Подобным образом у студентки одного из университетов г. Екатеринбурга было похищено более 1,5 млн рублей. Потерпевшая около полугода встречалась с фигурантом и переводила ему денежные средства», – указано в сообщении МВД.
В октябре же девушка поняла, что мужчина обманывает ее и обратилась в правоохранительные органы.
В сообщении МВД есть контактные данные для других жертв этого мужчины: можно обратиться по телефону 356-42-02 или 102 (02), а также лично в отдел полиции № 2 (ул. 40 лет ВЛКСМ, 18б).
«По версии следствия подозреваемый вступал в доверительные отношения с девушками и брал у них в займы крупные денежные суммы. Потерпевшим он объяснял, что деньги ему нужны для покупки и продажи предметов в онлайн игре. Подобным образом у студентки одного из университетов г. Екатеринбурга было похищено более 1,5 млн рублей. Потерпевшая около полугода встречалась с фигурантом и переводила ему денежные средства», – указано в сообщении МВД.
В октябре же девушка поняла, что мужчина обманывает ее и обратилась в правоохранительные органы.
В сообщении МВД есть контактные данные для других жертв этого мужчины: можно обратиться по телефону 356-42-02 или 102 (02), а также лично в отдел полиции № 2 (ул. 40 лет ВЛКСМ, 18б).
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