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Убившему приятеля жителю Красноуфимского района зачитали приговор
Фото: прокуратура Свердловской области
В Артинском районном суде сегодня, 1 ноября, закончился судебный процесс над жителем Красноуфимского района Свердловской области. Мужчину обвиняли в нанесении смертельных побоев собутыльнику.
Драка, закончившаяся смертью одного из её участников, произошла в середине февраля текущего года в селе Курки, что в Артинском районе Свердловской области. Конфликт произошёл между двумя собутыльниками — хозяином дома, где всё и случилось, и его гостем из Красноуфимского района. Согласно материалам следствия, гость этот нанёс приятелю не менее дюжины ударов кулаком по лицу и голове. Ещё два раза он пинанул хозяина дома, угодив в область шеи и лица. Затем он схватил полено и приложился пару раз этим своим «оружием», а напоследок ещё и принялся душить оппонента, что в итоге того и лишило жизни.
Судили 63-летнего убийцу по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Учтя прошлые судимости обвиняемого и остервенелость, с которой он избивал погибшего, судья принял решение лишить его свободы на 11 лет. Срок наказания осуждённый проведёт в колонии особого режима. Если только не будет подана апелляция и суд высшей инстанции не примет другое решение.
Драка, закончившаяся смертью одного из её участников, произошла в середине февраля текущего года в селе Курки, что в Артинском районе Свердловской области. Конфликт произошёл между двумя собутыльниками — хозяином дома, где всё и случилось, и его гостем из Красноуфимского района. Согласно материалам следствия, гость этот нанёс приятелю не менее дюжины ударов кулаком по лицу и голове. Ещё два раза он пинанул хозяина дома, угодив в область шеи и лица. Затем он схватил полено и приложился пару раз этим своим «оружием», а напоследок ещё и принялся душить оппонента, что в итоге того и лишило жизни.
Судили 63-летнего убийцу по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Учтя прошлые судимости обвиняемого и остервенелость, с которой он избивал погибшего, судья принял решение лишить его свободы на 11 лет. Срок наказания осуждённый проведёт в колонии особого режима. Если только не будет подана апелляция и суд высшей инстанции не примет другое решение.
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