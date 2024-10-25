В Артемовском задержаны двое подозреваемых в жестоком убийстве

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Артемовском задержали двоих подозреваемых в жестоком убийстве.По данным следователей, утром 31 октября недалеко от одного из домов по улице Октябрьской прохожие обнаружили тело местного жителя 1993 года рождения.У погибшего при осмотре обнаружены более двадцати колото-резаных ранений груди, живота и шеи.По горячим следам были задержаны подозреваемые. «Ими оказались двое неработающих ранее не судимых местных жителей, 2006 г.р., они были задержаны дома у своих приятелей», — сообщили в пресс-службе свердловского главка МВД.По данным полиции, подозреваемые ранее не были знакомы с потерпевшим. «Скорее всего, между ними на улице произошла случайная ссора, которая закончилась поножовщиной», — сообщил начальник пресс-службы главка Валерий Горелых.По его данным, местный житель возвращался под утро из кафе «Берлога», где в компании отмечали день рождения знакомого. «ЧП случилось на территории парка, вблизи санатория "Егоршинский". Злоумышленники пытались сокрыть следы совершённого особо тяжкого преступления, для чего оттащили тело потерпевшего и пытались его сжечь», — заявил Горелых.Подозреваемых допросили, в ближайшее время планируется предъявить им обвинение в убийстве. Также планируется провести судебную психиатрическую экспертизу.Наказание за убийство группой лиц предусмотрено вплоть до 20 лет лишения свободы либо в виде пожизненного лишения свободы, напомнили в СК.«Опубликованные в ряде СМИ и в сети Интернет публикации о якобы совершённом подозреваемыми в отношении потерпевшего преступлении сексуального характера не соответствуют действительности», — добавили в СК.