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В Артемовском задержаны двое подозреваемых в жестоком убийстве
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
В Артемовском задержали двоих подозреваемых в жестоком убийстве.
По данным следователей, утром 31 октября недалеко от одного из домов по улице Октябрьской прохожие обнаружили тело местного жителя 1993 года рождения.
У погибшего при осмотре обнаружены более двадцати колото-резаных ранений груди, живота и шеи.
По горячим следам были задержаны подозреваемые. «Ими оказались двое неработающих ранее не судимых местных жителей, 2006 г.р., они были задержаны дома у своих приятелей», — сообщили в пресс-службе свердловского главка МВД.
По данным полиции, подозреваемые ранее не были знакомы с потерпевшим. «Скорее всего, между ними на улице произошла случайная ссора, которая закончилась поножовщиной», — сообщил начальник пресс-службы главка Валерий Горелых.
По его данным, местный житель возвращался под утро из кафе «Берлога», где в компании отмечали день рождения знакомого. «ЧП случилось на территории парка, вблизи санатория "Егоршинский". Злоумышленники пытались сокрыть следы совершённого особо тяжкого преступления, для чего оттащили тело потерпевшего и пытались его сжечь», — заявил Горелых.
Подозреваемых допросили, в ближайшее время планируется предъявить им обвинение в убийстве. Также планируется провести судебную психиатрическую экспертизу.
Наказание за убийство группой лиц предусмотрено вплоть до 20 лет лишения свободы либо в виде пожизненного лишения свободы, напомнили в СК.
«Опубликованные в ряде СМИ и в сети Интернет публикации о якобы совершённом подозреваемыми в отношении потерпевшего преступлении сексуального характера не соответствуют действительности», — добавили в СК.
По данным следователей, утром 31 октября недалеко от одного из домов по улице Октябрьской прохожие обнаружили тело местного жителя 1993 года рождения.
У погибшего при осмотре обнаружены более двадцати колото-резаных ранений груди, живота и шеи.
По горячим следам были задержаны подозреваемые. «Ими оказались двое неработающих ранее не судимых местных жителей, 2006 г.р., они были задержаны дома у своих приятелей», — сообщили в пресс-службе свердловского главка МВД.
По данным полиции, подозреваемые ранее не были знакомы с потерпевшим. «Скорее всего, между ними на улице произошла случайная ссора, которая закончилась поножовщиной», — сообщил начальник пресс-службы главка Валерий Горелых.
По его данным, местный житель возвращался под утро из кафе «Берлога», где в компании отмечали день рождения знакомого. «ЧП случилось на территории парка, вблизи санатория "Егоршинский". Злоумышленники пытались сокрыть следы совершённого особо тяжкого преступления, для чего оттащили тело потерпевшего и пытались его сжечь», — заявил Горелых.
Подозреваемых допросили, в ближайшее время планируется предъявить им обвинение в убийстве. Также планируется провести судебную психиатрическую экспертизу.
Наказание за убийство группой лиц предусмотрено вплоть до 20 лет лишения свободы либо в виде пожизненного лишения свободы, напомнили в СК.
«Опубликованные в ряде СМИ и в сети Интернет публикации о якобы совершённом подозреваемыми в отношении потерпевшего преступлении сексуального характера не соответствуют действительности», — добавили в СК.
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