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В Артемовском задержаны двое подозреваемых в жестоком убийстве

15.44 Пятница, 1 ноября 2024
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
В Артемовском задержали двоих подозреваемых в жестоком убийстве.

По данным следователей, утром 31 октября недалеко от одного из домов по улице Октябрьской прохожие обнаружили тело местного жителя 1993 года рождения.

У погибшего при осмотре обнаружены более двадцати колото-резаных ранений груди, живота и шеи.

По горячим следам были задержаны подозреваемые. «Ими оказались двое неработающих ранее не судимых местных жителей, 2006 г.р., они были задержаны дома у своих приятелей», — сообщили в пресс-службе свердловского главка МВД.

По данным полиции, подозреваемые ранее не были знакомы с потерпевшим. «Скорее всего, между ними на улице произошла случайная ссора, которая закончилась поножовщиной», — сообщил начальник пресс-службы главка Валерий Горелых.

По его данным, местный житель возвращался под утро из кафе «Берлога», где в компании отмечали день рождения знакомого. «ЧП случилось на территории парка, вблизи санатория "Егоршинский". Злоумышленники пытались сокрыть следы совершённого особо тяжкого преступления, для чего оттащили тело потерпевшего и пытались его сжечь», — заявил Горелых.

Подозреваемых допросили, в ближайшее время планируется предъявить им обвинение в убийстве. Также планируется провести судебную психиатрическую экспертизу.

Наказание за убийство группой лиц предусмотрено вплоть до 20 лет лишения свободы либо в виде пожизненного лишения свободы, напомнили в СК.

«Опубликованные в ряде СМИ и в сети Интернет публикации о якобы совершённом подозреваемыми в отношении потерпевшего преступлении сексуального характера не соответствуют действительности», — добавили в СК.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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11:08 Власти Свердловской области намерены вернуть транспортный налог
10:09 В Екатеринбурге на Вторчермете горит частный дом
09:48 В ГИБДД Екатеринбурга напомнили о манере вождения в снегопад
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22:09 Группу неонацистов задержали в Екатеринбурге
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19:34 На прошлой неделе свердловчане традиционно не пристёгивались ремнями безопасности
19:18 В ревдинском пожаре погиб человек
19:07 Серовский ДК Железнодорожников не прошёл санэпидем-проверку
18:49 Программу чувственных мультфильмов покажут в самом эротичном из музеев Екатеринбурга
18:29 «Сладкая» кража совершена в одном из екатеринбургских магазинов
17:55 Квалифицированной ЭП в Екатеринбурге чаще всего пользуются в сфере торговли
17:53 В Екатеринбурге на ВИЗе пропал 14-летний мальчик
17:37 17 лет запросило гособвинение сотруднику Уралвагонзавода по делу о госизмене
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