К 7,5 годам строгой колонии за сбыт наркотиков приговорили екатеринбуржца

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге к длительному сроку приговорили местного жителя, который устраивал у себя дома наркопритон, и занимался сбытом губительных веществ.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с июля 2022 года по апрель 2024 в квартире осуждённого регулярно собирались его знакомые, которые употребляли там наркотические вещества. Кроме этого, сам он сам занимался сбытом дури, которую оставлял в «тайниках». Так, последняя вылазка ради «закладки», которую он совершил в апреле, закончилась его задержанием. Тогда в квартире мужчины нашли девять пакетов из полимерного материала с застежкой типа «зип-лок» с гашишем.Свою вину осуждённый не признал, заявив, что ничем подобным он никогда не занимался, а гашиш в его квартире якобы он приобрёл лично для себя.Суд признал его виновным в организации наркопритона (ч. 1 ст. 232 УК РФ), в покушении на сбыт наркотиков (пп. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 7 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.