Возрастное ограничение 18+
В Тюмени по подозрению в краже металлолома задержали жителя Свердловской области
Фото: управление на транспорте МВД по УрФО
В Тюмени по подозрению в кражи металлолома с территории станции Талицы задержали 20-летнего молодого человека из Свердловской области. Сумма ущерба оценивается в 16 тысяч рублей.
Как сообщили Вечерним ведомостям в управлении на транспорте МВД по УрФО, гражданина задержали с поличным – в тот самый момент, когда он демонтировал железнодорожные пути. Когда полицейские прибыли на место преступления молодой человек уже успел снять детали с участка железнодорожных путей и складывал их возле обочины.
Уже в дежурной части удалось установить личность задержанного. Им оказался нигде не работающий житель Свердловской области. Также стало известно, что он уже привлекался к ответственности за деяния имущественного характера. Сейчас на парня завели уголовное дело о покушении на кражу (ч. 3 ст. 30, ч. 1 статьи 158 УК РФ).
Как сообщили Вечерним ведомостям в управлении на транспорте МВД по УрФО, гражданина задержали с поличным – в тот самый момент, когда он демонтировал железнодорожные пути. Когда полицейские прибыли на место преступления молодой человек уже успел снять детали с участка железнодорожных путей и складывал их возле обочины.
Уже в дежурной части удалось установить личность задержанного. Им оказался нигде не работающий житель Свердловской области. Также стало известно, что он уже привлекался к ответственности за деяния имущественного характера. Сейчас на парня завели уголовное дело о покушении на кражу (ч. 3 ст. 30, ч. 1 статьи 158 УК РФ).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области осуждённого заподозрили в экстремизме
21 октября 2024
21 октября 2024
На Урале завершился сезон речных доставок Почты России
21 октября 2024
21 октября 2024