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В Тюмени по подозрению в краже металлолома задержали жителя Свердловской области

12.43 Понедельник, 28 октября 2024
Фото: управление на транспорте МВД по УрФО
В Тюмени по подозрению в кражи металлолома с территории станции Талицы задержали 20-летнего молодого человека из Свердловской области. Сумма ущерба оценивается в 16 тысяч рублей.

Как сообщили Вечерним ведомостям в управлении на транспорте МВД по УрФО, гражданина задержали с поличным – в тот самый момент, когда он демонтировал железнодорожные пути. Когда полицейские прибыли на место преступления молодой человек уже успел снять детали с участка железнодорожных путей и складывал их возле обочины.

Уже в дежурной части удалось установить личность задержанного. Им оказался нигде не работающий житель Свердловской области. Также стало известно, что он уже привлекался к ответственности за деяния имущественного характера. Сейчас на парня завели уголовное дело о покушении на кражу (ч. 3 ст. 30, ч. 1 статьи 158 УК РФ).

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:43 В Тюмени по подозрению в краже металлолома задержали жителя Свердловской области
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18:09 Появились трагичные подробности пожара в екатеринбургском садовом товариществе
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16:08 В Свердловской области утром сгорели четыре садовых дома
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13:53 В Свердловской области эвакуировать автомобили стали чаще на 66%
12:42 Необычные вакансии в Свердловской области: от кайфоменеджера до спичрайтера
12:27 В Свердловской области нашли 49 осуждённых, скрывавшихся от наказания
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11:38 Как минимум три робота загорелись во время соревнований «Битва роботов» в Екатеринбурге
16:44 В Ревде спасли собаку с тяжёлыми травмами, найденную в мусорке у магазина
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