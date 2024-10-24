В Тюмени по подозрению в краже металлолома задержали жителя Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Тюмени по подозрению в кражи металлолома с территории станции Талицы задержали 20-летнего молодого человека из Свердловской области. Сумма ущерба оценивается в 16 тысяч рублей.Как сообщили Вечерним ведомостям в управлении на транспорте МВД по УрФО, гражданина задержали с поличным – в тот самый момент, когда он демонтировал железнодорожные пути. Когда полицейские прибыли на место преступления молодой человек уже успел снять детали с участка железнодорожных путей и складывал их возле обочины.Уже в дежурной части удалось установить личность задержанного. Им оказался нигде не работающий житель Свердловской области. Также стало известно, что он уже привлекался к ответственности за деяния имущественного характера. Сейчас на парня завели уголовное дело о покушении на кражу (ч. 3 ст. 30, ч. 1 статьи 158 УК РФ).