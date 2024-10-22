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Ударившего полицейских жителя Ревды заставят потрудиться
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В Ревде закончился суд над местным жителем, который в апреле текущего года во время задержания нанёс удары двум полицейским. Наказанием для него могло стать лишение свободы.
Инцидент, согласно материалам суда, произошёл 5 апреля 2024 года, когда на одной из улиц Ревды объявился пьяный хулиган. Мужчина задирал прохожих и поэтому граждане обратились за помощью к полиции. Прибывший наряд задержал хулигана, но тут появился его приятель и начал отбивать собутыльника у полицейских. При этом он ударил женщину-полицейскую по руку, а её коллегу — по голове.
Каждый удар мог обойтись дебоширу по году свободы. Согласно изначальному приговору Ревдинского городского суда за применение насилия в отношении представителя власти подсудимого должны были отправить на два года отправят в исправительную колонию. Но с учётом признания подсудимым вины и в связи с тем, что нанесённые им удары не были опасны для жизни и здоровья сотрудников полиции, срок ему заменили принудительными работами с удержанием 10 процентов заработка в доход государства.
Инцидент, согласно материалам суда, произошёл 5 апреля 2024 года, когда на одной из улиц Ревды объявился пьяный хулиган. Мужчина задирал прохожих и поэтому граждане обратились за помощью к полиции. Прибывший наряд задержал хулигана, но тут появился его приятель и начал отбивать собутыльника у полицейских. При этом он ударил женщину-полицейскую по руку, а её коллегу — по голове.
Каждый удар мог обойтись дебоширу по году свободы. Согласно изначальному приговору Ревдинского городского суда за применение насилия в отношении представителя власти подсудимого должны были отправить на два года отправят в исправительную колонию. Но с учётом признания подсудимым вины и в связи с тем, что нанесённые им удары не были опасны для жизни и здоровья сотрудников полиции, срок ему заменили принудительными работами с удержанием 10 процентов заработка в доход государства.
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