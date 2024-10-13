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Итогом рейда «Автомобиль» свердловской полиции стало возбуждение пяти уголовных дел

14.42 Вторник, 22 октября 2024
Фото: МВД Свердловской области
Свердловский главк полиции отчитался об итогах рейда «Автомобиль», в ходе которого искали угнанные машины. В поисках нём участвовало свыше 4000 полицейских.

Как рассказали в «Патрульном участке», во время рейда оперуполномоченные уголовного розыска проверили 3677 мест для хранения машин. В нём участвовало свыше 4000 полицейских.

«В том числе 1144 автостоянки, 613 ГСК, 349 ДРСУ и строительных организаций, 821 техническая станция и автомастерская, 581 автомагазин и авторынок. По итогам ОПМ возбуждено 5 уголовных дел»,

– пишет ресурс.


Кроме этого, отмечается снижение угонов на 44,6%.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:46 Рынок спецтехники в России показывает стремительный рост и нуждается в обелении
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13:23 Бесплатный кофе, живчики и скидки по всей сети. Что дает дружба с сетью магазинов готовой еды
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20:32 Ударившая ножом мужа екатеринбурженка оплатит его лечение
19:54 Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила прокурорское представление
19:25 На этой неделе в Ельцин Центре начнётся показ «Пришельца»
19:05 Значительно повысился спрос на новые машины в Свердловской области
18:33 Администрация Екатеринбурга не может найти подрядчика на ремонт дома купца Грачёва
18:17 103 миллиона рублей выделили на реконструкцию системы водоподготовки в свердловском посёлке Троицком
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17:23 Мигрантам могут запретить работать в общественном транспорте в Свердловской области
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