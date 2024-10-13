Возрастное ограничение 18+
Итогом рейда «Автомобиль» свердловской полиции стало возбуждение пяти уголовных дел
Фото: МВД Свердловской области
Свердловский главк полиции отчитался об итогах рейда «Автомобиль», в ходе которого искали угнанные машины. В поисках нём участвовало свыше 4000 полицейских.
Как рассказали в «Патрульном участке», во время рейда оперуполномоченные уголовного розыска проверили 3677 мест для хранения машин. В нём участвовало свыше 4000 полицейских.
Кроме этого, отмечается снижение угонов на 44,6%.
Как рассказали в «Патрульном участке», во время рейда оперуполномоченные уголовного розыска проверили 3677 мест для хранения машин. В нём участвовало свыше 4000 полицейских.
«В том числе 1144 автостоянки, 613 ГСК, 349 ДРСУ и строительных организаций, 821 техническая станция и автомастерская, 581 автомагазин и авторынок. По итогам ОПМ возбуждено 5 уголовных дел»,
– пишет ресурс.
Кроме этого, отмечается снижение угонов на 44,6%.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге задержан водитель, отказавшийся от медосвидетельствования, и пассажир с травматическим оружием
13 октября 2024
13 октября 2024
Интимный салон в центре Екатеринбурга во второй раз стал центром притяжения силовиков
18 октября 2024
18 октября 2024