Итогом рейда «Автомобиль» свердловской полиции стало возбуждение пяти уголовных дел

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«В том числе 1144 автостоянки, 613 ГСК, 349 ДРСУ и строительных организаций, 821 техническая станция и автомастерская, 581 автомагазин и авторынок. По итогам ОПМ возбуждено 5 уголовных дел»,