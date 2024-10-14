Ударившая ножом мужа екатеринбурженка оплатит его лечение

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Почти две сотни тысяч рублей должна выплатить екатеринбурженка за лечение мужа, которого сама же и отправила на больничную койку. К такому решению пришли два суда.В апреле 2022 года в екатеринбургскую больницу был доставлен мужчина с ножевым ранением живота. О подобных случаях медики обязаны сообщать в правоохранительные органы, не стали они ничего скрывать и в этот раз, хотя пациент явно не хотел огласки. Неохотно делился он информацией и в беседе с полицией. Свою явно криминальную травму он пояснил уличным нападением незнакомцев. Но сыщикам не понадобилось много времени, чтобы докопаться до истины.Выяснилось, что ножом мужчину пырнула его же жена. Произошло это во время бытовой ссоры. И, как ни старался верный супруг избавить супругу от неприятностей с законом, женщине пришлось отвечать за содеянное. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга на три года и четыре месяца отправил вспылившую даму в исправительную колонию общего режима, после выхода из которой свобода её будет ограничена ещё на год.Но на этом наказания для, к счастью, не состоявшейся мужеубийцы не закончились. В тот же самый суд с иском о возмещении потраченных на лечение подрезанного мужчины денег обратился Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области. В исковых требованиях была указана сумма 179 097 рублей 48 копеек — столько из бюджета Фонда было потрачено на то, чтобы «заштопать» мужа осуждённой.Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга требования ТФОМС удовлетворил в полном объёме. Попытка обжаловать это решение в Свердловском областном суде результатов не дал — апелляционную жалобу там отклонили, подтвердив, что женщине придётся заплатить за лечение мужа.