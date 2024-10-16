В Свердловской области осуждённого заподозрили в экстремизме





– рассказал Горелых. «В ходе проводимых с ним профилактических бесед должных выводов он для себя не делает. В настоящее время он состоит сразу на трёх видах профилактического учёта, в том числе как лицо, организующее азартные игры и пропагандирующее экстремистскую идеологию»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области на одного из осуждённых, который сейчас находится в исправительной колонии, заподозрили в экстремизме. Об этом Вечерним ведомостям сообщили в МВД и СК.Как рассказал руководитель пресс-службы главка свердловской полиции Валерий Горелых, речь идёт о 46-летнем уроженце Карпинска, получившем срок за угон автомобиля. За всё время, которое осуждённый провёл в исправительной колонии, он успел получить более 30 дисциплинарных взысканий и оказаться в штрафном изоляторе, куда его неоднократно отправляли.По данным старшего помощника руководителя областного СК Александра Шульги, в 2023-2024 года будучи следственно-арестованным, а затем и осуждённым мужчина продолжал участвовать в деятельности экстремистской организации. (В чём выражалась эта деятельности, в СК не уточнили). Также, по версии следствия, в апреле 2024 года он с целью дезорганизации СИЗО напал на четырёх арестованных. Поводом, как выяснилось, стал факт того, что они содействовали администрации учреждении.Сообщается, что узнать о том, что мужчина продолжает заниматься экстремизмом даже в заключении, удалось после совместной работы сотрудников региональных ГУФСИН и ФСБ.Сейчас на осуждённого возбуждено новое уголовное дело. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения по части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности организации экстремистской направленности) и части 1 статьи 321 УК РФ (применение насилия в отношении лица из мести за оказанное им содействие администрации учреждения или органа уголовно-исполнительной системы).