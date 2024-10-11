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Интимный салон в центре Екатеринбурга во второй раз стал центром притяжения силовиков
Фото: УМВД Екатеринбурга
В Екатеринбурге спа-салон на улице 8 Марта, на который ранее уже заводили уголовное дело из-за проституции, вновь посетили силовики.
Как рассказали в «Патрульном участке», интимный салон продолжил работать, и в этом убедились сотрудники уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу при силовой поддержке СОБР Росгвардии, когда без предупреждений решили заглянуть к дамам. О том, что салон так и не стал работать по закону, свидетельствовали закупочные материалы и прайс с услугами.
«После проведенных мероприятий на работниц были составлены административные протоколы за занятие проституцией – 6.11 КоАП РФ. Собранные материалы будут приобщены к уже расследуемому уголовному делу по статье 241 УК РФ», – сообщили в городском УМВД.
Как рассказали в «Патрульном участке», интимный салон продолжил работать, и в этом убедились сотрудники уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу при силовой поддержке СОБР Росгвардии, когда без предупреждений решили заглянуть к дамам. О том, что салон так и не стал работать по закону, свидетельствовали закупочные материалы и прайс с услугами.
«После проведенных мероприятий на работниц были составлены административные протоколы за занятие проституцией – 6.11 КоАП РФ. Собранные материалы будут приобщены к уже расследуемому уголовному делу по статье 241 УК РФ», – сообщили в городском УМВД.
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