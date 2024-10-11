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В Арамиле репейник помог росгвардейцам задержать подозреваемого в краже драгоценностей
Фото: Юлия Медведева
В Арамили сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже драгоценностей из ювелирного магазина, расположенного на улице 1 Мая. Помог поймать негодяя садовый репейник.
Как рассказали Вечерним ведомостям в управлении свердловского Росгвардии, экипаж вневедомственной охраны патрулировал улицы города поблизости, когда им поступил сигнал о срабатывании сигнализации в ювелирном. Приехав на место, росгвардейцы увидели, как из окна второго этажа магазина с чёрным полиэтиленовым пакетом в руках десантировался подозрительный мужчина. Он тоже их увидел, и, вероятно, решая, что свобода дороже всяких «побрякушек», кинул награбленное и бросился бежать в сторону садов.
Позже выяснилось, что этот товарищ проник в магазин, забравшись на второй этаж по газовой трубе и разбив там окно. Общая стоимость ювелирных изделий, которые он хотел похитить, составила более одного миллиона рублей.
Как рассказали Вечерним ведомостям в управлении свердловского Росгвардии, экипаж вневедомственной охраны патрулировал улицы города поблизости, когда им поступил сигнал о срабатывании сигнализации в ювелирном. Приехав на место, росгвардейцы увидели, как из окна второго этажа магазина с чёрным полиэтиленовым пакетом в руках десантировался подозрительный мужчина. Он тоже их увидел, и, вероятно, решая, что свобода дороже всяких «побрякушек», кинул награбленное и бросился бежать в сторону садов.
«Сотрудники стали его преследовать. Попытка буквально "уйти огородам" не увенчалась успехом: когда подозреваемый бежал через садовые участки он увяз в репейнике и был задержан»,
– рассказали силовики.
Позже выяснилось, что этот товарищ проник в магазин, забравшись на второй этаж по газовой трубе и разбив там окно. Общая стоимость ювелирных изделий, которые он хотел похитить, составила более одного миллиона рублей.
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