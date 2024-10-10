В Екатеринбурге начинается суд на крупными наркопроизводителями

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В среду, 16 октября, в Екатеринбурге начнётся суд над двумя изготовителями запрещённых веществ. Количество найденной при задержании мужчин наркоты зашкалило за несколько десятков килограмм.Свыше 34 килограмм мефедрона нашли в апреле текущего года сотрудники правоохранительных органов в одном из домов деревни Бучино, что расположена на территории Артёмовского городского округа. Помимо уже готового наркотика там были найдены и прекурсоры (то есть, «исходники», при смешении которых и получается криминальное зелье).Как удалось выяснить следователям, домик использовался в качестве нарколаборатории двумя мужчинами, 39-летним Александром Соловьём и 42-летним Павлом Тимофеевым. Изготовлением запретного вещества они занимались как минимум с ноября 2023 года и до момента задержания.Судить двух подельников будут в Свердловском областном суде и сразу по нескольким уголовным статьям, в числе которых хранение наркотиков и изготовление наркотических веществ в особо крупном размере. Процесс начнётся завтра, в 11.00.