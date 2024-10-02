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Чиновника, которому передавал взятку «главный десантник Екатеринбурга», приговорили к реальному сроку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга сегодня вынес приговор теперь уже бывшему государственному инспектору межрегионального отдела горного надзора Уральского управления Ростехнадзора Александру Матвееву, который является фигурантом большого коррупционного дела «главного десантника Екатеринбурга» Евгения Тетерина.
Судья Ольга Антонова признала экс-чиновника виновным в том, что он согласился за взятку (часть 3 статьи 290 УК) закрыть глаза на нарушения, выявленные им же при проверке щебёночного карьера под Шабрами, и приговорила его к четырём годам колонии общего режима и штрафу 600 тысяч рублей. Также Матвееву установлен запрет занимать должности на госслужбе сроком на 4 года, сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе суда.
За посредничество в передаче этой взятки ранее был осуждён председатель областного отделения «Союза десантников России» и экс-член центрального правления этой организации, а также член общественной палаты Свердловской области Евгений Тетерин, который обещал помочь владельцам карьера «зарешать» вопрос с выявленными нарушениями. Но был задержан сотрудниками ФСБ 16 ноября 2021 года. Тетерина, однако, сразу освободили от отбывания наказания по причине того, что у него имеется награда за участие в боевых действиях в Украине.
Ещё двух участников коррупционной цепочки — Вячеслава Иванова (директор ООО «ПК "Урал Щебень"») и Ибада Гурбанова (директор ООО «Шабровский карьер») ранее приговорили к штрафам. Таким образом, Александр Матвеев стал единственным фигурантом большого дела, получившим реальный срок. Правда, приговор ещё не вступил в силу, и осуждённый может его обжаловать. Ранее Матвеев в зале суда в присутствии корреспондента Вечерних ведомостей заявлял, что не получал взятку. Дело Матвеева смогли довести до приговора только с третьего раза — при первых двух рассмотрениях его возвращали в прокуратуру из-за выявленных нарушений в обвинительном заключении.
К слову, в суде удалось доказать размер взятки лишь в 20 тысяч рублей — эта сумма фигурирует в пресс-релизе областной прокуратуры.
Согласно озвученному в предыдущих заседаниях, на которых присутствовал корреспондент Вечерних ведомостей, нарушения, выявленные внеплановой выездной проверкой, касались отступления от нормативов добычи полезных ископаемых, а также правил проведения взрывных работ на щебёночном карьере и ряда других экологических нормативов.
Судья Ольга Антонова признала экс-чиновника виновным в том, что он согласился за взятку (часть 3 статьи 290 УК) закрыть глаза на нарушения, выявленные им же при проверке щебёночного карьера под Шабрами, и приговорила его к четырём годам колонии общего режима и штрафу 600 тысяч рублей. Также Матвееву установлен запрет занимать должности на госслужбе сроком на 4 года, сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе суда.
Александр Матвеев во время одного из предыдущих заседаний по делу
За посредничество в передаче этой взятки ранее был осуждён председатель областного отделения «Союза десантников России» и экс-член центрального правления этой организации, а также член общественной палаты Свердловской области Евгений Тетерин, который обещал помочь владельцам карьера «зарешать» вопрос с выявленными нарушениями. Но был задержан сотрудниками ФСБ 16 ноября 2021 года. Тетерина, однако, сразу освободили от отбывания наказания по причине того, что у него имеется награда за участие в боевых действиях в Украине.
Ещё двух участников коррупционной цепочки — Вячеслава Иванова (директор ООО «ПК "Урал Щебень"») и Ибада Гурбанова (директор ООО «Шабровский карьер») ранее приговорили к штрафам. Таким образом, Александр Матвеев стал единственным фигурантом большого дела, получившим реальный срок. Правда, приговор ещё не вступил в силу, и осуждённый может его обжаловать. Ранее Матвеев в зале суда в присутствии корреспондента Вечерних ведомостей заявлял, что не получал взятку. Дело Матвеева смогли довести до приговора только с третьего раза — при первых двух рассмотрениях его возвращали в прокуратуру из-за выявленных нарушений в обвинительном заключении.
Осуждённый за передачу взятки Ибад Гурбанов (справа) даёт показания по делу чиновника Матвеева
К слову, в суде удалось доказать размер взятки лишь в 20 тысяч рублей — эта сумма фигурирует в пресс-релизе областной прокуратуры.
«Представитель юридического лица, выступая в роли посредника, передал осуждённому взятку в размере 20 тысяч рублей за непринятие в отношении предприятия мер ограничительного характера и штрафного воздействия на должностных лиц за выявленные нарушения. Исполняя достигнутые договорённости, сотрудник Ростехнадзора [Матвеев А.В.] намеренно не внёс в документы сведения о выявленных нарушениях»,
— говорится в сообщении прокуратуры
Согласно озвученному в предыдущих заседаниях, на которых присутствовал корреспондент Вечерних ведомостей, нарушения, выявленные внеплановой выездной проверкой, касались отступления от нормативов добычи полезных ископаемых, а также правил проведения взрывных работ на щебёночном карьере и ряда других экологических нормативов.
Евгений Тетерин во время оглашения приговора по своему делу
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