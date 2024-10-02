Чиновника, которому передавал взятку «главный десантник Екатеринбурга», приговорили к реальному сроку

Александр Матвеев во время одного из предыдущих заседаний по делу

говорится в сообщении прокуратуры

«Представитель юридического лица, выступая в роли посредника, передал осуждённому взятку в размере 20 тысяч рублей за непринятие в отношении предприятия мер ограничительного характера и штрафного воздействия на должностных лиц за выявленные нарушения. Исполняя достигнутые договорённости, сотрудник Ростехнадзора [Матвеев А.В.] намеренно не внёс в документы сведения о выявленных нарушениях»,