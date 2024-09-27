В Екатеринбурге вынесли приговор участникам поножовщины на улице Академика Бардина

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге в Свердловском областном суде вынесли приговор двум иностранцам, которые участвовали в массовой драке в июне 2023 года на улице Академика Бардина, где зарезали двух земляков и ранили ещё троих.Поножовщина, о которой идёт речь, произошла в ночь на 12 июня. По версии следствия, иностранцы встретились, чтобы уладить конфликт, но в итоге он превратился в драку, в ходе которой от рук осуждённых, 1995 и 1996 годов рождения, погибли два человека, и ещё трое получили ножевые ранения.Обоих признали виновным в убийстве (по ч.1 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и причинении вреда (ч. 2 ст. 115 УК РФ). Старшему суд назначил 16 лет и 3 месяца лишения свободны, а тому, который помладше, 15 лет. Отбывать наказание мужчины будут в колонии строго режима, сообщили в областной прокуратуре.Приговор не вступил в законную силу.