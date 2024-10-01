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В Екатеринбурге рассмотрят уголовное дело о хищении 2,4 миллиона рублей у организации ЖКХ
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Прокуратура Свердловской области передала в Октябрьский районный суд Екатеринбурга уголовное дело бывшего исполнительного директора ООО «Новые технологии», которого обвиняют в хищении 2,4 миллиона рублей у организации.
Свою должность он занимал с апреля по декабрь 2020 года. По версии следствия, он от лица ООО «Новые технологии» попросил АО «Расчетный центр Урала», которое принимало плату от населения за коммунальные услуги, переводить деньги на счет другой подконтрольной ему организации.
Ему вменяют мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в областной прокуратуре.
Свою должность он занимал с апреля по декабрь 2020 года. По версии следствия, он от лица ООО «Новые технологии» попросил АО «Расчетный центр Урала», которое принимало плату от населения за коммунальные услуги, переводить деньги на счет другой подконтрольной ему организации.
Ему вменяют мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в областной прокуратуре.
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