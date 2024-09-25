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В Ревде сотрудник ДПС задержал накркозакладчика в подъезде собственного дома
Фото: «Патрульный участок»
В Ревде сотрудник местной ГИБДД невольно стал свидетелем закладки наркотиков в подъезде собственного дома. Выходя из квартиры ранним утром, он увидел подозрительного мужчину, что-то прячущего в электрощите.
Смириться с такой наглостью он не смог, поэтому, вызывав опергруппу, он скрутил мужчину и стал дожидаться коллег.
Как рассказали в «Патрульном участке», в присутствии понятых оперативники изъяли у задержанного пять заклеенных скотчем свертков. Позже экспертиза показала, что это был героин общей массой 1,02 грамма. Также по координатам в телефоне мужчины полицейские нашли другие тайники, где было ещё 1,137 грамма героина.
Задержанным оказался 41-летний местный житель, официально нигде не работающий. Ранее он уже был судим за кражи, мошенничество и распространение наркотиков. Сейчас ему вменяют пункты «а», «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ – сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере. Наркозакладчику грозит от 8 до 15 лет колонии.
Смириться с такой наглостью он не смог, поэтому, вызывав опергруппу, он скрутил мужчину и стал дожидаться коллег.
Как рассказали в «Патрульном участке», в присутствии понятых оперативники изъяли у задержанного пять заклеенных скотчем свертков. Позже экспертиза показала, что это был героин общей массой 1,02 грамма. Также по координатам в телефоне мужчины полицейские нашли другие тайники, где было ещё 1,137 грамма героина.
Задержанным оказался 41-летний местный житель, официально нигде не работающий. Ранее он уже был судим за кражи, мошенничество и распространение наркотиков. Сейчас ему вменяют пункты «а», «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ – сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере. Наркозакладчику грозит от 8 до 15 лет колонии.
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