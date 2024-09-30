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Забиравший по указке мошенников деньги у пенсионеров 17-летний студент из Невьянска ответит перед судом
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Дзержинский районный суд Нижнего Тагила передали уголовное дело 17-летнего молодого человека, учащегося в невьянском техникуме. По версии следствия, студент по заданную телефонных аферистов забирал у пожилых людей деньги.
Парень выполнял роль «курьера», или, как ещё называют таких пособников, «бегунка» в мошеннической схеме «родственник попал в ДТП». Так, в октябре 2023 года парень забрал у двух обманутых пенсионеров 650 тысяч рублей личных сбережений, рассказали в областной прокуратуре.
Молодого человека обвиняют в мошенничестве, организованной группой с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Парень выполнял роль «курьера», или, как ещё называют таких пособников, «бегунка» в мошеннической схеме «родственник попал в ДТП». Так, в октябре 2023 года парень забрал у двух обманутых пенсионеров 650 тысяч рублей личных сбережений, рассказали в областной прокуратуре.
Молодого человека обвиняют в мошенничестве, организованной группой с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
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