Дело забившей насмерть 91-летнюю бабушку жительницы Нижнего Тагила передали в суд

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Дзержинский районный суд Нижнего Тагила передали уголовное дело местной жительницы, которая 7 января 2024 года насмерть забила 91-летнюю бабушку.Поводом для убийства стал конфликт, но в прокуратуре Свердловской области не стали уточнять детали семейной ссоры. Сообщается лишь то, что девушка сначала толкнула свою бабушку, от чего та упала, после чего стала избивать её. В ходе судебно-медицинской экспертизы эксперт зафиксировал сочетанную травму голову, закрытую черепно-мозговую травму и переломы ребер. Всё это в совокупности привело к смерти пожилой женщины, скончавшейся вскоре после ссоры с внучкой в больнице.Женщине предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ей грозит до 15 лет лишения свободы.