Возрастное ограничение 18+
Дело забившей насмерть 91-летнюю бабушку жительницы Нижнего Тагила передали в суд
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Дзержинский районный суд Нижнего Тагила передали уголовное дело местной жительницы, которая 7 января 2024 года насмерть забила 91-летнюю бабушку.
Поводом для убийства стал конфликт, но в прокуратуре Свердловской области не стали уточнять детали семейной ссоры. Сообщается лишь то, что девушка сначала толкнула свою бабушку, от чего та упала, после чего стала избивать её. В ходе судебно-медицинской экспертизы эксперт зафиксировал сочетанную травму голову, закрытую черепно-мозговую травму и переломы ребер. Всё это в совокупности привело к смерти пожилой женщины, скончавшейся вскоре после ссоры с внучкой в больнице.
Женщине предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ей грозит до 15 лет лишения свободы.
Поводом для убийства стал конфликт, но в прокуратуре Свердловской области не стали уточнять детали семейной ссоры. Сообщается лишь то, что девушка сначала толкнула свою бабушку, от чего та упала, после чего стала избивать её. В ходе судебно-медицинской экспертизы эксперт зафиксировал сочетанную травму голову, закрытую черепно-мозговую травму и переломы ребер. Всё это в совокупности привело к смерти пожилой женщины, скончавшейся вскоре после ссоры с внучкой в больнице.
Женщине предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ей грозит до 15 лет лишения свободы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
За смерть родителя отправили в колонию жителя Качканара
27 сентября 2024
27 сентября 2024
В Сысертском районе будут судить задавившего мастера водителя экскаватора-погрузчика
30 сентября 2024
30 сентября 2024
В Сухом Логу будут судить кошмарившего соседей хозяина питбуля
24 сентября 2024
24 сентября 2024