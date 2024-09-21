В Екатеринбурге задержали мужчину за попытку дать взятку таможеннику

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге мужчина попытался дать взятку таможеннику за пересылку незаконной бандероли. В итоге его задержали. Об этом Вечерним ведомостям сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.Что именно было в бандероли, в управлении не уточнили. Известно, что россиянин предложил сотруднику таможни 50 тысяч рублей, но тот сразу же сообщил о попытке дать взятку своему руководству. В итоге мужчину, так сильно стремящегося нарушить закон, задержали представители службы по противодействию коррупции Уральского таможенного управления.«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки за совершение заведомо незаконных действий (бездействия)). Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 1 миллиона 500 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе ведомства.