За смерть родителя отправили в колонию жителя Качканара

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Качканаре вынесли приговор 39-летнему жителю, который 6 января 2024 года во время ссоры сильно избил своего отца. Пенсионер не перенёс травмы и умер в больнице.Как напомнили в прокуратуре Свердловской области, пожилой мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, и через десять дней скончался в нижнетагильской больнице. Свою вину его сын признал.Суд признал его виновным по части 4 статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и назначил ему 6 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Приговор не вступил в законную силу.