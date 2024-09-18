Похитившего из автобуса почти четыре миллиона рублей жителя Нижнего Тагила отправили в колонию





– рассказали в прокуратуре. «Полагая, что в автобусе может храниться ценное имущество, мужчина выдавил переднюю пассажирскую дверь и проник в салон, откуда тайно похитил находящиеся под панелью приборов денежные средства в общей сумме свыше 3,9 миллиона рублей, принадлежащие водителю транспортного средства»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Нижнем Тагиле вынесли приговор 23-летнему местному жителю, который 23 июня 2024 года украл из автобуса нижнетагильского МУП «Тагильский трамвай» почти четыре миллиона рублей, принадлежавших водителю.Сообщается, что большую часть средств удалось вернуть. Осуждённый успел потратить 441 тысячи рублей до того, как его задержали. Свою вину молодой человек признал в полном объёме.Ленинский районный суд признал его виновным по пункту «б», части 4 статье 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Приговор не вступил в законную силу.