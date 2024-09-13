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Улицу Щербакова перекрыли ради полицейской спецоперации этой ночью в Екатеринбурге
Фото: Вечерние ведомости
Главную магистраль Уктуса перекрывали силовики в районе пересечения с Широким переулком. Очевидцы утверждали, что слышали стрельбу. Целью операции был человек, находившейся в чёрном Mercedes. Его уложили на асфальт и задержали, сообщили свидетели события.
Спустя несколько часов в полиции официально прокомментировали инцидент. Стрельбу полицейские отрицают.
О личности задержанного ничего не сообщается.
Спустя несколько часов в полиции официально прокомментировали инцидент. Стрельбу полицейские отрицают.
Оперативниками отдела полиции № 7 во взаимодействии с коллегами с УМВД Екатеринбурга в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан и доставлен в территориальный ОВД подозреваемый в совершении тяжкого преступления по статье 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Информация о применении какого-либо оружия не соответствует действительности,
— заявили в полиции
О личности задержанного ничего не сообщается.
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