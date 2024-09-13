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Двум мужчинам в Серове вынесли приговоры по делу об убийстве
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Серовский районный суд завершил процесс по уголовному делу об убийстве, совершённом весной прошлого года. Наказания подельники получили совершенно разные, поскольку была установлена совершенно различная степень вины в содеянном ими.
Один из подсудимых был осуждён по части 1 статьи 105 УК РФ («убийство»). В суде было доказано, что 22 апреля 2023 года он убил своего приятеля, причём не самым обычным способом. Убийца схватил противовес стрелочного перевозного механизма, который весит почти 30 килограмм, и бросал его на голову и туловище своего собутыльника, пока тот не испустил дух.
Убедившись в смерти жертвы, убийца отсёк покойному голову, спрятал в пакет и вынес из квартиры. Он собирался по частям вынести и весь труп, но понял, что ему не справиться. Тогда-то он и позвал второго подсудимого в надежде, что тот поможет расчленять убитого и тем самым избавляться от тела.
Тут-то и наступила вина второго фигуранта, который вместо того, чтобы сообщить о совершенном преступлении, принялся помогать убийце заметать следы пребывания в жилье.
Серовский районный суд, согласившись с мнением прокурора о размере наказания, назначил виновному наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Второй осужденный судом признан виновным в укрывательстве преступления, ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 4 месяца. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу родственников погибшего компенсацию морального вреда.
Один из подсудимых был осуждён по части 1 статьи 105 УК РФ («убийство»). В суде было доказано, что 22 апреля 2023 года он убил своего приятеля, причём не самым обычным способом. Убийца схватил противовес стрелочного перевозного механизма, который весит почти 30 килограмм, и бросал его на голову и туловище своего собутыльника, пока тот не испустил дух.
Убедившись в смерти жертвы, убийца отсёк покойному голову, спрятал в пакет и вынес из квартиры. Он собирался по частям вынести и весь труп, но понял, что ему не справиться. Тогда-то он и позвал второго подсудимого в надежде, что тот поможет расчленять убитого и тем самым избавляться от тела.
Тут-то и наступила вина второго фигуранта, который вместо того, чтобы сообщить о совершенном преступлении, принялся помогать убийце заметать следы пребывания в жилье.
Серовский районный суд, согласившись с мнением прокурора о размере наказания, назначил виновному наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Второй осужденный судом признан виновным в укрывательстве преступления, ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 4 месяца. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу родственников погибшего компенсацию морального вреда.
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