Тридцать лет полицейские разыскивали убийцу из Сысерти и теперь он предстанет перед судом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Жителя Сысерти будут судить за убийство «по пьяни», которое он совершил аж тридцать лет назад. Всё это время преступник находился в розыске, и вот теперь наказание его-таки настигнет.В Сысертский районный суд из Сысертской межрайонной прокуратуры поступили материалы уголовного дела о кровавом преступлении, совершённом в ноябре 1993 года в селе Черданцево. По версии следствия, тридцать лет назад обвиняемый вместе с братом гостил у одного из селян. Когда застолье с «горючим» закончилось, его участники разъехались, и только обвиняемый остался заночевать у селянина. Но спокойного отдыха не получилось — крепко подвыпившие мужчины сильно повздорили, и подвыпивший гость до смерти избил не менее подвыпившего хозяина дома.Сысертец даже не понял, что натворил. Он спокойно лёг спать, и только наутро осознал, что избитый им человек скончался. А осознав, попутками уехал в Екатеринбург. Все эти годы он успешно скрывался, но в итоге всё равно от ответственности уйти не смог.Мужчина вину в совершенном преступлении признал полностью, написал явку с повинной, в которой указал, что скрылся с места преступления, опасаясь мести со стороны знакомых потерпевшего и задержания сотрудниками правоохранительных органов, — поясняет Свердловская областная прокуратура.