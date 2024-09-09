Убившему родную мать жителю Серова назначили наказание

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Серове закончился суд над местным жителем, который обвинялся в убийстве родной матери. Подсудимый признан виновным и будет лишён свободы.Своё чудовищное преступление 42-летний мужчина совершил в пьяном состоянии в апреле текущего года. В злополучный вечер он заявился к родительнице в гости, будучи «навеселе». Когда вспыхнул конфликт, «сынуля» схватился за нож, да не за один. В свою мать он вонзал два ножа и вилку, пока 66-летняя женщина от полученных ранений не испустила дух.Расследованием убийства занимался Серовский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК РФ по Свердловской области. Собранных материалов оказалось вполне достаточно, чтобы убедить судью в виновности подсудимого. Наказанием для матереубийцы станут шесть лет проживания в условиях колонии строгого режима.