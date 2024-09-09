На семь лет в строгую колонию отправится екатеринбуржец за попытку дать взятку сотруднику ДПС

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Казалось бы, «благое» желание – помочь товарищу – обернулось для екатеринбуржца реальным сроком. За попытку дать взятку сотруднику ДПС, который поймал его друга на вождении будучи лишённым прав, мужчину приговорили к семи годам лишения свободы.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 24 марта 2023 года, мужчина решил уступить место за рулём своего автомобиля другу, который ранее был лишён водительских прав. Затея изначально была плохой, но поняли это товарищи только тогда, когда их остановили инспекторы ДПС, желавшие проверить документы. Понимая, что другу грозит ответственность, а ему конфискация автомобиля, он предложил сотруднику полицию 30 тысяч рублей, которые он стал просить взаймы у своей сестры, звоня ей в этот момент по телефону. Однако инспектор отказался принимать деньги.В суде осуждённый свою вину не признавал, утверждая, что был в состоянии сильного алкогольного опьянения и что он якобы не знает, зачем просил у сестры деньги.Суд признал его виновным преступления по части 3 статьи 30, пункту «а» части 4 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия, в значительном размере, группой лиц по предварительному сговору) и, согласившись с позицией гособвинителя, назначил виновному наказание в виде 7 лет 1 месяца в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года.Приговор не вступил в законную силу.Материалы уголовные дела в отношении соучастников выделены в отдельное производство, добавили в прокуратуре.