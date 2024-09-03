«Семейный подряд» наркоторговцев действовал в Нижнем Тагиле

«Задержанные стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Им вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу. За подобные преступления действующее законодательство нашей страны предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок» со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Нижнем Тагиле сотрудники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств Свердловского управления МВД задержали двух наркоторговцев. Казус ситуации в том, что задержанные — отец и сын, вместе занимавшиеся противозаконным бизнесом.Задержание подозреваемых в обороте наркотиков проходило по месту их жительства, в доме на нижнетагильской улице Булата Окуджавы. В квартире полицейские обнаружили шесть килограмм наркотиков, а также упаковочный материал и электронные весы для фасовки. А чуть позже сыщикам удалось найти несколько схронов с наркотой на территории не только Нижнего Тагила, но и соседней Верхней Салды. Общий «улов» полицейских составил более 10 килограмм наркотического вещества, которое преступники намеревались сбыть среди наркозависимых граждан. Если бы семейке наркоторговцев запланированное удалось, они могли бы получить барыши, превышающие 30 миллионов рублей.О задержанных сообщается, что это мужчина 1975 года рождения и его 27-летний «сынуля». Последний уже был ранее судим, но не за наркоту, а за кражи чужого имущества.