В Екатеринбурге будут судить экс- чиновницу из орджоникидзевской бухгалтерии

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В суд передали уголовное дело бывшей начальницы централизованной бухгалтерии образовательных учреждений Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Женщину обвиняют во взяточничестве (пп. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).По версии следствия, обвиняемая сначала отстранила от поставки овощей в детские сады две организации, а потом предложила им своё содействие, пообещав помочь заключить новые контракты по поставкам, с условием, что те будут платить ей по 5% от стоимости продуктов, поставляемых ежемесячных. Руководители организаций согласились.Таким образом, обвиняемая в период с февраля по сентябрь 2023 года получила через посредника (которым была её подруга) взятки на общую сумму свыше 830 тысяч рублей.«После получения денежных средств обвиняемая через подчиненных доводила до сведения руководства детских садов требования о заключении договоров поставок очищенных овощей исключительно с двумя поставщиками», – рассказали в прокуратуре.После того как даме вручат обвинительное заключение её дело передадут в Орджоникидзевский районный суд. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.